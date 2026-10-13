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Барнаульские школьники изучили историю и культуру Алтайского края в турпоездке

Барнаульские школьники изучили историю и культуру Алтайского края в турпоездке

В Алтайском крае 10 и 11 октября прошел культурно-познавательный тур для учащихся барнаульских школ №75, 85 и 138.

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