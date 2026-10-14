Слуцкий выбрал новый клуб для Головина, «ПСЖ» Сафонова нацелился на футболиста «МЮ». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииСлуцкий выбрал новый клуб для ГоловинаМаксим Богодвид, РИА НовостиБывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ответил, куда посоветовал бы перейти полузащитнику Александру Головину при выборе между «Зенитом» и «Спартаком».
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