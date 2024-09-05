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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доминик Уилкинс: «Новое поколение пытается облить нас дерьмом, чтобы доказать свою точку зрения»

«Мы уважаем все эры баскетбола, потому что нам приходилось учиться у кого-то. Мы ценим баскетбол. У нас было наше время, пришло время нового поколения.

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