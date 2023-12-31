«Нацфонд – детям» начинает работу с 1 января: что нужно сделать родителям

С 1 января 2024 года запускается программа «Национальный фонд – детям». По её условиям всем несовершеннолетним в Казахстане ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Нацфонда, передаёт inАstana.
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