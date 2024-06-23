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Дешам о переломе носа Мбаппе: «Килиан в порядке. Все идет как надо, он привыкает к маске»

Дешам о переломе носа Мбаппе: «Килиан в порядке. Все идет как надо, он привыкает к маске»

Нападающий сборной Франции и «Реала» сломал нос в матче с Австрией (1:0) на Евро-2024. Сейчас он тренируется в маске.

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