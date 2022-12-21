Новости, события, факты

145 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну Россия не далеко ушла от своих "БРАТЬЕВ" только есть разница хохлы разворовывают что им выделяют не за просто так ...Коррупция, прости...
  • Олег Самойлов
    Я так понЕмаю, что Владимир Ильин весьма ЧЕТКО и ГЛУБОКО понимал в своем взрослом возрасте политику Сталина, а также ...Минуты роковые
  • Natalija Osminina
    Автор, Сергей Маржецкий, у тебя, как всегда, нестыковочка! Во-первых ты забыл о доле России, которую требовал Путин у...Темное будущее ЕС...

Макрон: Нам нужен прочный мир, Россия будет за одним столом с нами

Макрон: Нам нужен прочный мир, Россия будет за одним столом с нами

Во вторник, 20 декабря, Эмманюэль Макрон в ходе интервью французским телеканалам LCI и TF1 подтвердил свой недавний тезис о важности предоставления Российской Федерации гарантий безопасности после окончания боевых действий на территории Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх