Вчера 515 прочитали К Новому Году все готовят сказочные подарки. Вот и Казахстан не забыл о “братской” России и поздравил ее с наступающим праздником, так сказать, по-соседски.
Плохой подарок Токаева для России: сказ о том, как Лукашенко за нас заступался
Комментарии
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W
Walery
А. Лукашенко настоящий хозяйственник. Что мешает России восполнить утерянные проценты повышением транзита по КТК? Казахстан морально уже готов выступить по украински и занять Тюмень, Омск и даже Томск... Русских в РК ненавидят и подвергают имущественной, правовой, национальной и религиозной дискриминациям. Особенно этим больные молодежь и выпускники-националисты школ. Тат везде рулят НКО и НПО. Не забываем... бывшие братья на порядок опаснее нейтрального соседа.
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