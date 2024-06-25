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Плохой подарок Токаева для России: сказ о том, как Лукашенко за нас заступался

Плохой подарок Токаева для России: сказ о том, как Лукашенко за нас заступался

Вчера 515 прочитали К Новому Году все готовят сказочные подарки. Вот и Казахстан не забыл о “братской” России и поздравил ее с наступающим праздником, так сказать, по-соседски.

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Комментарии
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W
Walery
А. Лукашенко настоящий хозяйственник. Что мешает России восполнить утерянные проценты повышением транзита по КТК?  Казахстан морально уже готов выступить по украински и занять Тюмень, Омск и даже Томск... Русских в РК ненавидят и подвергают имущественной, правовой, национальной и религиозной дискриминациям. Особенно этим больные молодежь и выпускники-националисты школ. Тат везде рулят НКО и НПО. Не забываем... бывшие братья на порядок опаснее нейтрального соседа.
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13 час.

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