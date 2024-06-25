W

Walery

А. Лукашенко настоящий хозяйственник. Что мешает России восполнить утерянные проценты повышением транзита по КТК? Казахстан морально уже готов выступить по украински и занять Тюмень, Омск и даже Томск... Русских в РК ненавидят и подвергают имущественной, правовой, национальной и религиозной дискриминациям. Особенно этим больные молодежь и выпускники-националисты школ. Тат везде рулят НКО и НПО. Не забываем... бывшие братья на порядок опаснее нейтрального соседа.