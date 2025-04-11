Русская весна
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Русская весна

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«Иначе от России ничего не останется»: ученые призывают к срочным мерам

«Иначе от России ничего не останется»: ученые призывают к срочным мерам

Заставить женщин носить короткие юбки, отказаться от слова «брак», платить школьницам за беременность — в России отчаянно ищут способы повысить рождаемость, но большинство предлагаемых мер либо сомнительные, либо откровенно фантастические.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Народу нет житья от повышеных цен и тарифов на всё подряд..Пенсии, зарплаты ,,на смех курам,,...Нормальная жизнь дорого обходится простым людям.. А кто-то из ,,слуг народа,, считает, что рождаемость можно повысить мини-юбками..!??
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