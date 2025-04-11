«Иначе от России ничего не останется»: ученые призывают к срочным мерам

Заставить женщин носить короткие юбки, отказаться от слова «брак», платить школьницам за беременность — в России отчаянно ищут способы повысить рождаемость, но большинство предлагаемых мер либо сомнительные, либо откровенно фантастические.
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