«Иначе от России ничего не останется»: ученые призывают к срочным мерам

СК

Светлана Киселева

Народу нет житья от повышеных цен и тарифов на всё подряд..Пенсии, зарплаты ,,на смех курам,,...Нормальная жизнь дорого обходится простым людям.. А кто-то из ,,слуг народа,, считает, что рождаемость можно повысить мини-юбками..!??