Спорт титанов и пигмеев

Глава Олимпийского комитета России Поздняков: "Не соглашусь с определением „команда бомжей“ конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО.