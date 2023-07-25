«Ресурсов достаточно»: глава Минфина России озвучил размер дефицита бюджета

Глава Минфина России Антон Силуанов озвучил размер дефицита бюджета страны. По его словам, к концу текущего года он составит примерно 2-2,5 процента ВВП, или около девяти триллионов рублей.
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