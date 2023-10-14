«Попытка справиться»: психолог нашла объяснение происходящему с Кадышевой

Надежда Кадышева уверяет, что на своих концертах она видит людей, давно отошедших в мир иной. Причем это явление одними родственниками не ограничивается: в одной из последних бесед с журналистами 64-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» созналась, чтопоследними из «гостей» стали умершие члены монаршей семьи.