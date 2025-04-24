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Петербургский дневник

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ЦБ назвал лидеров среди банков по числу жалоб россиян

ЦБ назвал лидеров среди банков по числу жалоб россиян

Граждане были недовольны кредитованием Центробанк впервые опубликовал рейтинг банков по объему обоснованных жалоб на процедуру кредитования, место в котором зависит от числа обращений на 100 тысяч клиентов.

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