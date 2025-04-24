ЦБ назвал лидеров среди банков по числу жалоб россиян

Граждане были недовольны кредитованием Центробанк впервые опубликовал рейтинг банков по объему обоснованных жалоб на процедуру кредитования, место в котором зависит от числа обращений на 100 тысяч клиентов.
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