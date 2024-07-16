Маск хочет ежемесячно выделять 45 млн долларов для поддержки комитета Трампа

Global Look Press/Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск собирается ежемесячно выделять около 45 миллионов долларов новому политическому комитету, поддерживающему бывшего президента США Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании.
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