Израильский пацифист Виторган вновь вернулся в Москву — на заработки

Актер Максим Виторган, который одним из первых начал критиковать СВО, вернулся в Москву, снова на заработки.
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