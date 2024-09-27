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Израильский пацифист Виторган вновь вернулся в Москву — на заработки

Израильский пацифист Виторган вновь вернулся в Москву — на заработки

Актер Максим Виторган, который одним из первых начал критиковать СВО, вернулся в Москву, снова на заработки.

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