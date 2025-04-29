В Донбассе коллаборационист в 1943 году убил женщину на глазах дочерей

Начальник районной карательной полиции Александр Динкель во время оккупации Донбасса немецко-фашистскими войсками застрелил Агафью Козиеву на глазах её дочерей, следует из документов, обнародованных управлением ФСБ России по ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии