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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Газпром Арена» не обсуждала перенос выступления Канье Уэста: «Решение о том, что концерт без подписанного договора состояться не может, не изменено»

Информацию о возможном переносе концерта Канье Уэста опровергли. Напомним, американский рэпер должен был выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

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