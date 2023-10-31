«Крыса загнана в угол», — Назаров гневно ответил Галкину*

Народный артист России Юрий Назаров высказался о тактике поведения Максима Галкина*, который гордо покинул Российскую Федерацию будучи уверенным в то, что построит блистательную карьеру за рубежом, не будет ни в чем нуждаться, при этом сохранит свои принципы и уважение запада.
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