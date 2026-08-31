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Царьград

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The Telegraph: Норрис подписал контракт на £30 млн с McLaren

The Telegraph: Норрис подписал контракт на £30 млн с McLaren

Ландо Норрис, действующий чемпион «Формулы-1», продлил контракт с McLaren до 2030 года. Новый договор оценивается в £30 млн ежегодно, что делает его третьим по доходам после Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

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