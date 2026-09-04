Путин заявил о выходе России в лидеры по поставкам нефти и газа в Китай

Россия подтвердила статус ведущего энергетического партнера Китая: Владимир Путин в приветствии участникам VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что Москва уверенно занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа китайским потребителям.
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