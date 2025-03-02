Стало известно, чем Путин угощает зарубежных лидеров

Зарубежным лидерам во время встреч с главой РФ Владимиром Путиным подают традиционные русские блюда, а также десерты и закуски, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлёвский» Управления делами президента Игорь Бухаров.
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