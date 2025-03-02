Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Стубб врать не будет.Yle: Финляндия бу...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    В качестве кого они собираются участвовать?  Моськи, которая лает на слона или подстилки  бритов? Подумали бы лучше о...Yle: Финляндия бу...
  • ольга решетникова
    А еще весьма смешно, что инфополе хохлобандерии наполнено восторгами, в духе "Зеля нагнул Трампа". Они считают, что н...С юмором о полити...

Стало известно, чем Путин угощает зарубежных лидеров

Стало известно, чем Путин угощает зарубежных лидеров

Зарубежным лидерам во время встреч с главой РФ Владимиром Путиным подают традиционные русские блюда, а также десерты и закуски, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлёвский» Управления делами президента Игорь Бухаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх