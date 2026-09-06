"Гриба будет много": в лесах Алтайского края пошли первые опята. Фото

Первые выходные сентября порадовали грибников Алтайского края долгожданными опятами. Правда, пока они еще мелкие, но урожай обещает быть богатым.
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