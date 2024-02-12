Песков: Система Starlink никак не может использоваться в России

Система Starlink никак не может применяться на территории России. Соответствующим образом пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева, в соответствии с которыми Вооруженные силы России используют эти спутниковые терминалы в рамках ведения специальной военной операции.