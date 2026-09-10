Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 10 сентября

Этот день в авиации. 10 сентября

1907 - Первый полёт дирижабля Британской армии Dirigible No 1 (названного Nulli Secundus), первого дирижабля британской армии.

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