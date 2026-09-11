Gulf States & Iran To Hold Unprecedented Meeting Monday, Seeking Hormuz Strait Deal Breakthrough Iran and some Gulf states are formally meeting in order to push and finalize an Iran+Oman-backed deal and framework for the reopening of the Strait of Hormuz, coming at the end of a week where multiple tankers have been attacked, including unprecedented US strikes on an Iranian civilian vessel.
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