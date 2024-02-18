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Асмунд, ну-ка давай ракеты!

Асмунд, ну-ка давай ракеты!

Всем известный шведский концерн SAAB работает над концепцией сверхзвукового, малозаметного беспилотника под кодовым названием «верный ведомый».

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