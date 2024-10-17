Дженсон Баттон: McLaren должна использовать Пиастри, чтобы помочь Норрису

McLarenЧемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон считает, что у его бывшей команды McLaren нет выбора, кроме как использовать командные приказы в пользу Ландо Норриса, если они хотят победить Макса Ферстаппена в чемпионате.
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