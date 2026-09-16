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Адам Сильвер: «Не знал, что Марк Уолтер намерен продать «Лейкерс», пока не услышал о договоренности от покупателей»

Марк Уолтер оперативно продал «Лейкерс» этим летом, проведя всего год в роли владельца клуба НБА . Бизнесмен уже давно находится в фокусе внимания федерального расследования по поводу возможного мошенничества с займами внутри своих деловых структур.

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