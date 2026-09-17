Минус семь миллионов тонн урожая: Европе грозит картофельный кризис

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой картофеля из-за аномальной жары летом. Об этом сообщило издание Financial Times (FT)со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).
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