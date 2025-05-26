С осени россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт

С осени 2025 года в России могут ввести лимит на количество банковских карт, оформленных на одно физлицо — не более 20 штук, сообщил «Известиям» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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