Аналитики "Финама" считают, что бумаги Pfizer достигла дна

Фармацевтический гигант Pfizer в бытность главным бенефициаром пандемии коронавируса принес инвесторам солидную доходность, однако после спада заболеваемости компания была низвергнута с пьедестала, ее акции с начала текущего года подешевели на 41%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)