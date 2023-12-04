Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Аналитики "Финама" считают, что бумаги Pfizer достигли дна

Фармацевтический гигант Pfizer в бытность главным бенефициаром пандемии коронавируса принес инвесторам солидную доходность, однако после спада заболеваемости компания была низвергнута с пьедестала, ее акции с начала текущего года подешевели на 41%.

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