Небензя нашел виновника нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Политика как она есть

США и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, созванного по просьбе Ирана в связи с израильским ударом.