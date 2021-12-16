Политолог Неменский: стратегия Польши вынудила Россию отказаться от своей игры на Украине

Политолог Олег Неменский считает, что нельзя недооценивать политику Польши. Страна решительно настроена на стремление к разрушительному вмешательству на всем постсоветском пространстве, и в некоторых вопросах Варшаве удалось одержать победу.
Политолог Олег Неменский считает, что нельзя недооценивать политику Польши. Страна решительно настроена на стремление к разрушительному вмешательству на всем постсоветском пространстве, и в некоторых вопросах Варшаве удалось одержать победу.
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