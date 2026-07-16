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Неприличное поведение Зеленского разозлило польского депутата

Неприличное поведение Зеленского разозлило польского депутата

Неприличное поведение украинского президента Владимира Зеленского во время вручения ордена за помощь Украине главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен разозлило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник, пост она опубликовала в соцсети X.

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