Неприличное поведение Зеленского разозлило польского депутата

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Неприличное поведение украинского президента Владимира Зеленского во время вручения ордена за помощь Украине главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен разозлило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник, пост она опубликовала в соцсети X.