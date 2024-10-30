На охрану Калужской областной больницы планируют потратить почти 21 миллион руб

На обеспечение безопасности врачей и пациентов на территории калужской областной больницы планируют потратить почти 21 миллион рублейНа обеспечение безопасности врачей и пациентов на территории калужской областной больницы планируют потратить почти 21 миллион рублей.
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