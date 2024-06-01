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1rre

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История русского самородка: Путь Ползунова к созданию паровой машины

История русского самородка: Путь Ползунова к созданию паровой машины

История русского самородка: Путь Ползунова к созданию паровой машины Ирэн ОрлонскаяВ феврале 1765 года пастор лутеранской общины Барнаула, Эрик Лаксман, описал в своих письмах значимое изобретение Ивана Ивановича Ползунова.

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