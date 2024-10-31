Пользователям самокатов запретят ездить по тротуарам

К 2031 году пользователям самокатов запретят передвигаться по тротуарам, следует из протокола Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России.
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