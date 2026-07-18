Минобороны сообщило об ударах по судам с военными грузами в портах Одесса и Южный

AP

Andrej Popp

Удары по сухогрузам ? И что ? Они УНИЧТОЖЕНЫ ? НЕТ ! Так какой толк от этих ударов ? Вот если бы Мин.обороны сообщило, что корабли с вооружением для ВСУ атакованы и ПОТОПЛЕНЫ, вот это было бы УДАРОМ ! А так ........... сегодня ВСУ, с помощью США и ЕС УНИЧТОЖАЮТ наши НПЗ, корабли и так далее. Причем корабли именно ПОТОПЛЕНЫ, НПЗ выведены из строя так, что ещё долго не смогут выдавать продукцию, то есть бензин. ! А мы *удары наносим* ? Когда уже Мин.обороны СОПЛИ УТРЁТ и УДАРИТ ПО НАСТОЯЩЕМУ ? Или заморский ДЯДЯ НЕ ВЕЛИТ ?