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Страна и люди

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Минобороны сообщило об ударах по судам с военными грузами в портах Одесса и Южный

Минобороны сообщило об ударах по судам с военными грузами в портах Одесса и Южный

Удары наносились с помощью ударных дронов. Дарья Неяскина18-07-2026 17:13 © Фото: Michael DietrichimageBROKER.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Удары по сухогрузам ? И что ? Они УНИЧТОЖЕНЫ ? НЕТ ! Так какой толк от этих ударов ? Вот если бы Мин.обороны сообщило, что корабли с вооружением для ВСУ атакованы и ПОТОПЛЕНЫ, вот это было бы УДАРОМ ! А так ........... сегодня ВСУ, с помощью США и ЕС УНИЧТОЖАЮТ наши НПЗ, корабли и так далее. Причем корабли именно ПОТОПЛЕНЫ, НПЗ выведены из строя так, что ещё долго не смогут выдавать продукцию, то есть бензин. ! А мы *удары наносим* ? Когда уже Мин.обороны СОПЛИ УТРЁТ и УДАРИТ ПО НАСТОЯЩЕМУ ? Или заморский ДЯДЯ НЕ ВЕЛИТ ?
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