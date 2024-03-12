В Самаре изменится график приема граждан в Социальном Фонде России

Теперь горожане смогут обратиться в самарское отделение Социального Фонда России в выходной день.Данное нововведение поспособствует улучшению качества и сервиса обслуживания граждан, которые в основные дни работы фонда не могут попасть на прием в силу своей трудовой занятости.
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