В Самаре изменится график приема граждан в Социальном Фонде России

Теперь горожане смогут обратиться в самарское отделение Социального Фонда России в выходной день.Данное нововведение поспособствует улучшению качества и сервиса обслуживания граждан, которые в основные дни работы фонда не могут попасть на прием в силу своей трудовой занятости.