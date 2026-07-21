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Андреев о Челестини в ЦСКА: «Он типичный европеец – в футболе все должно быть профессионально, четко, педантично, от игроков ждет то же самое. Но у нас это не всегда работает, нужно быть гибче»

Бывший скаут ЦСКА Дмитрий Андреев высказал мнение о том, почему у тренера  Фабио Челестини не получилась успешно работать в московском клубе.

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