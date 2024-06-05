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Sohu: в Китае уверены, что истребитель Су-57 на СВО укрепит репутацию ВВС РФ

Согласно информации с портала Sohu, китайские военные специалисты полагают, что поддержка со стороны Швеции в снабжении Вооруженных сил Украины может неожиданно способствовать поднятию авторитета в мире российских истребителей 5-го поколения Су-57.

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