Минниханов поручил поздравить полицейских с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил руководителям муниципалитетов в торжественной обстановке поздравить сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и ветеранов с грядущим профессиональным праздником.
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