Гродненская область заготовит 3 млн т кормов для 600 тыс. голов скота

В Гродненской области к 12 октября убрано 65% площадей кукурузы на силос при урожайности 340 ц/га, что на 20 ц/га выше прошлогоднего показателя.
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