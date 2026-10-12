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Царьград

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Гродненская область заготовит 3 млн т кормов для 600 тыс. голов скота

Гродненская область заготовит 3 млн т кормов для 600 тыс. голов скота

В Гродненской области к 12 октября убрано 65% площадей кукурузы на силос при урожайности 340 ц/га, что на 20 ц/га выше прошлогоднего показателя.

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