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Клопп о признании ошибки с голом Диаса: «Кому это поможет? «Вулвс» получили очки в игре с «МЮ»? Мы все думали, что с ВАР станет легче»

Клопп о признании ошибки с голом Диаса: «Кому это поможет? «Вулвс» получили очки в игре с «МЮ»? Мы все думали, что с ВАР станет легче»

«Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2 в матче АПЛ. В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.

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