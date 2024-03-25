Постпред при ВТО Платонов назвал негативные последствия выхода РФ из организации

России невыгодно выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), учитывая, что почти вся внешняя торговля страны основана на правилах организации, заявил 25 марта новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
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