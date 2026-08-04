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Mercedes против Мерца. Скорая отставка канцлера – проблема для Украины

Mercedes против Мерца. Скорая отставка канцлера – проблема для Украины

Министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас заявила, что Германия находится в "катастрофической экономической ситуации", поскольку предприятия автомобильной, химической и сталелитейной промышленности сокращают рабочие места из-за проблем с поставками сырья и высоких цен на энергоносители .

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