Mercedes против Мерца. Скорая отставка канцлера – проблема для Украины

Министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас заявила, что Германия находится в "катастрофической экономической ситуации", поскольку предприятия автомобильной, химической и сталелитейной промышленности сокращают рабочие места из-за проблем с поставками сырья и высоких цен на энергоносители .