Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах

Капитан Харприт Чанди — медик британской армии утверждает, что установила новый мировой рекорд, преодолев 1 130 км через Антарктиду за 31 день, 13 часов и 19 минут и став самой быстрой женщиной, которая в одиночку пересекла континент на лыжах, пишет 30 декабря The Guardian.