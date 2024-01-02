Какие изменения ждут военных и призывников в 2024 году

Расширение льгот для Героев России, освобождение родственников участников СВО от долгов по кредитам, повышение военных пенсий и многое другое — в наступающем году в России вступит в силу или будет обсуждаться в Госдуме целый ряд законов, направленных на поддержку военнослужащих.