Какие изменения ждут военных и призывников в 2024 году

Расширение льгот для Героев России, освобождение родственников участников СВО от долгов по кредитам, повышение военных пенсий и многое другое — в наступающем году в России вступит в силу или будет обсуждаться в Госдуме целый ряд законов, направленных на поддержку военнослужащих.
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