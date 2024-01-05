Бои на фланге Артёмовска: 123-я бригада уничтожает врага (ВИДЕО)

123-я бригада уничтожает врага в ходе продолжающихся боёв на фланге Артёмовска. Бойцы группировки войск «Юг» продолжают наступление на северском направлении у Берестового при поддержке артиллерии и ударных дронов, уничтожающих позиции и личный состав врага.