Бои на фланге Артёмовска: 123-я бригада уничтожает врага (ВИДЕО)

123-я бригада уничтожает врага в ходе продолжающихся боёв на фланге Артёмовска. Бойцы группировки войск «Юг» продолжают наступление на северском направлении у Берестового при поддержке артиллерии и ударных дронов, уничтожающих позиции и личный состав врага.
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