ЕМИСС назвала Крым регионом с самой дорогой красной икрой

Самая доступная цена в Тыве и Удмуртии Стоимость красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей за килограмм в 25 регионах России, самая дорогая — в Крыму, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).