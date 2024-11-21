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Петербургский дневник

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ЕМИСС назвала Крым регионом с самой дорогой красной икрой

Самая доступная цена в Тыве и Удмуртии Стоимость красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей за килограмм в 25 регионах России, самая дорогая — в Крыму, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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